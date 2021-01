Programación deportiva para el miércoles 13 de enero

WIN SPORTS Y WIN SPORT +

5:30 p.m.: fútbol colombiano, Quindío vs. Alianza Petrolera

8 p.m.: Medellín vs. Junior

ESPN

5:15 p.m.: Copa Libertadores, Santos vs. Boca Juniors



ESPN 2

1 p.m.: fútbol de Inglaterra, Manchester City vs. Birghton

3 p.m.: fútbol de Francia, PSG vs. Marsella



DIRECTV

Canal 610-619

9 a.m.: fútbol de Italia, Fiorentina vs. Inter

11:45 p.m.: Nápoles vs. Empoli

2:45 p.m.: Juventus vs. Genova

3 p.m.: fútbol de España, Real Sociedad vs. Barcelona

7:30 p.m.: Copa Suramericana, Lanús vs. Vélez Sarsfield



NBA

Canal 675

7:30 p.m.: Magic vs. Celtics

10 p.m.: Lakers vs. Thunder



Canal 676

9 p.m.: Hawks vs. Phoenix



