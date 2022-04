ESPN

2 p.m.: Liga de Campeones, Liverpool vs. Benfica

5 p.m.: Copa Libertadores, Colo Colo vs. Alianza Lima

7 p.m.: Corinthians vs. Cali

9 p.m.: Independiente del valle vs. Tolima

FOX SPORTS 2

5 p.m.: Copa Libertadores, Libertad vs. Caracas

7 p.m.: Nacional vs. Estudiantes



ESPN 2

4 a.m.: jornada del Masters de Montecarlo

2 p.m.: Liga de Campeones, Atlético de Madrid vs. Manchester City

7 p.m.: Copa Libertadores. River Plate vs. Fortaleza



FOX SPORTS 3

7 p.m.: Copa Libertadores, Mineiro vs. América



DIRECTV

Canal 610 0 619

3 p.m.: Suramericano femenino Sub-20: Paraguay vs. Bolivia

5:30 p.m.: Ecuador vs. Brasil

5:15 p.m.: Copa Suramericana, Santos Universidad Católica

5:15 p.m.: Melgar vs. River Plate

7:30 p.m.: Racing vs. Cuiabá

7:30 p.m.: Junior vs. Fluminense



ESPN 4

7:30 p.m.: Copa Suramericana, Jorge Wilsterman vs. Ayacucho



WIN SPORTS +

3 p.m.: fútbol femenino, Medellín vs. Tolima



STAR +

6 p.m. Grandes ligas, Yankees vs. Blu Jays



CLARO SPORTS

4 a.m.: etapa de la Vuelta a Turquía



Deportes