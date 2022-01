STAR +

8 a.m.: Copa Africana de Naciones, Túnez vs. Malí

11 a.m.: Mauritania vs. Gambia

2 p.m.: Guinea vs. Cota de Marfil

2:45 p.m.: fútbol de Inglaterra, West Ham vs. Norwich

ESPN 2

2.45 p.m.: fútbol de Inglaterra, Tottenham vs. Chelsea

7:30 p.m.: NBA, Dallas vs. Knicks de Nueva York

10 p.m.: Brooklyn vs. Chicago



ESPN

3 p.m.: fútbol de Italia, Inter vs. Juventus



NBA

Canal 675

7 p.m.: Boston vs. Indiana

10 p.m.: Miami vs. Atalanta



Canal 676

9 p.m.: Cleveland vs. Utah



WIN SPORTS O WIN SPORTS +

1.30 p.m:. amistos, Santa Fe vs. Bolívar

Deportes