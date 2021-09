Programación deportiva para el martes 7 de septiembre

DIRECTV

Canal 610 o 619

1:45 p.m.: eliminatorias al Mundial de Catar 2022, Francia vs. Finlandia

1:45 p.m.: Holanda vs. Turquía

1:45 p.m.: Dinamarca vs. Israel

ESPN 3

1:45 p.m.: eliminatorias al Mundial de Catar 2022, Azerbaiyán vs. Portugal

1:45 p.m.: Croacia vs. Eslovenia



ESPN 2

11 a.m.: jornada del US Open

6 p.m.: jornada del US Open



WIN SPORTS O WIN SPORTS+

7:40 p.m.: Primera B, Bogotá vs. Chicó

8 p.m.: liga femenina, Santa Fe vs. Cali



CLARO SPORTS

7 a.m: etapa del Tour of Britain.



Deportes