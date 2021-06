Programación deportiva para el martes primero de junio

ESPN 3

10:30 a.m.: jornada del Ronald Garros

2 p.m.: jornada del Roland Garros

6 p.m.: Grandes ligas: Tampa Bay vs. Yankees

ESPN

7:20 a.m: etapa del Criterium Dauphiné



DIRECTV

Canal 610 0 619

11 a.m.: partido amistoso, Croacia vs. Armenia

11 a. m.: Sorteo de octavos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

1:45 p.m.: Polonia vs. Rusia



WIN SPORTS

7:30 p.m.: Liga de Baloncesto Colombiana, Tigrillos vs. Motilones



Deportes