DIRECTV

Canal 610

12.30 p.m.: fútbol de España, Valencia vs. Real Valladolid

3 p.m.: Celta vs. Atlético de Madrid

ESPN 2

12.30 p.m.: fútbol de Italia, Lecce vs. Lazio

2:45 p.m.: Milan vs. Juventus



ESPN

12 m: fútbol de Inglaterra, Crystal Palace vs. Chelsea

2:45 p.m. Arsenal vs. Leicester City



WIN SPORTS

10:30 a.m.: fútbol de Turquía, Genclerbirligi vs. Fenerbache



Deportes