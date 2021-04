Programación deportiva para el martes 6 de abril

WIN SPORTS Y WIN SPORTS +

10 a.m.: jornada de la Copa Colsanitas.

11 a.m.: fútbol de Turquía, Trabzonspor vs. Kayserispor

6 p.m.: fútbol colombiano, Pereira vs. Medellín

8 p.m.: Alianza Petrolera vs. Santa Fe

ESPN

2 p.m.: Liga de Campeones, Real Madrid vs. Liverpool

7:30 p.m.: Copa Libertadores, San Lorenzo vs. Santos



DIRECTV

Canal 610 o 619

5:15 p.m.: Copa Suramericana, Emelec vs. Macará

5:15 p.m.: Club Nacional vs. 12 de Octubre

7.30 p.m.: Cali vs. Tolima

7:30 p.m.: Huachipato vs. Antofagasta

7.30 p.m.: Cerro Largo vs. Peñarol



ESPN 2

2 p.m.: Liga de Campeones, Manchester City vs. Borussia Dortmund



TYC

7:10 p.m.: fútbol de Argentina, Patronato vs. Lanús



SEÑAL COLOMBIA

8:30 a.m.: etapa del País Vasco



CANAL RCN

10 am: etapa de la Vuelta dela Juventud



ESPN 3

5 p.m.: Grandes Ligas, Mets vs. Phillies



NBA

Canal 675

6:30 p.m.: Lakers vs. Raptors

9 p.m.: Trail Blazers vs. Clippers



