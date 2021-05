Programación deportiva para el martes 4 de mayo

FOX SPORTS

5:15 p.m.: Copa Libertadores, Atlético Mineiro vs. Cerro Porteño

FOX SPORTS 2

5.15 p.m.: Copa Libertadores, Santos vs. The Strongest

7:0 p.m.: LDU de Quito vs. Flamengo



ESPN

2 p.m.: Liga de Campeones, Manchester City vs. PSG

5.15 p.m.: Copa Libertadores, U. La Calera vs. Vélez



DIRECTV

Canal 610 o 619

5:15 p.m.: Copa Suramericana, Bahía vs. Independiente

7:30 p.m.: Metropolitanos vs. Aucas

7:30 p.m.: Melgar vs. Paranaense



ESPN 3

7:30 p.m. Copa Suramericana, Palestino vs. Newell’s



ESPN 2

12 m.: ATP de Madrid

2 p.m.: Liga de Campeones, Manchester City vs. PSG



WIN SPORTS

7:30 p.m.: Liga de Baloncesto, Titanes vs. Motilones



NBA

Canal 675

6 p.m.: Phoenix vs. Charlotte

Canal 767

7 p.m.: Sacramento vs. Oklahoma



Deportes