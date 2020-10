Programación deportiva para el martes 27 de octubre

WIN SPORTS Y WIN SPORTS +

10 a.m.: baloncesto colombiano, Cimarrones vs. Caribbean

1:30 p.m.: Búcaros vs. Piratas

7:40 p.m.: Titanes vs. Team Cali

8 p.m.: Primera B, Huila vs. Boca Juniors

DIRECTV

Canal 610-619

5:15 p.m.: Copa Suramericana, Audax vs. Bolívar

5:15 p.m.: Sport Huancayo vs. Liverpool

7:30 p.m.: La Calera vs. Tolima



ESPN

8 a.m.: jornada del ATP Erste Bank

12:55 p.m.: Liga de Campeones, Shakhtar vs. Intr

3 p.m.: Marsella vs. Manchester City

7 pm.: Grandes Ligas, Tampa Bay vs. Dodgers



FOX SPORTS

12:55 p.m.: Liga de Campeones, Lokomotiv vs. Bayern Múnich

3 p.m.: Atalanta vs. Ajax



ESPN 3

9 a.m.: etapa de la Vuelta a España

3 p.m.: Liga de Campeones, Atlético de Madrid vs. Salzburgo



FOX SPORTS 2

3 p.m.: Liga de Campeones, Liverpool vs. Midtjylland



ESPN 2

9 a.m.: etapa de la Vuelta a España

3 p.m.: Liga de Campeones, Borussia Mochengladbach vs. Real Madrid



FOX SPORTS 3

3 p.m.: Liga de Campeones, Porto vs. Olympiacos



