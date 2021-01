Programación deportiva para el martes 26 de enero

ESPN 2

1 p.m.: fútbol de Inglaterra, Newcastle vs. Leeds

3.15 p.m.: Southampton vs. Arsenal

ESPN

3.15 p.m.: fútbol de Inglaterra, West Bromwich vs. Manchester City



FOX SPORTS 2

2 p.m.: fútbol de Holanda, Emmen vs. PSV



DIRECTV

Canal 610 o 619

1 p.m.: fútbol de España, Valladolid vs. Levante

3 p.m.: Betis vs. Real Sociedad

3 p.m.: Girona vs. Villareal

2:45 p.m.: fútbol de Italia, Inter vs. Milan



NBA

Canal 675

9 p.m.: Nueva York vs. Utah