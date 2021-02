Programación deportiva para el martes 23 de febrero

WIN SPORTS O WIN SPORTS +

5.30 p.m.: Primera B, Fortaleza vs. Valledupar

8 p.m.: fútbol colombiano, Junior vs. Millonarios

ESPN

3 p.m.: Liga de Campeones, Atlético de Madrid vs. Chelsea



ESPN 2

5.30 a.m.: etapa del UAE Tour

1 p.m.: fútbol de Inglaterra, Leeds vs. Southampton

7.30 p.m.: Copa Libertadores, Liverpool vs. Universidad Católica



FOX SPORTS

3 p.m.: Liga de Campeones, Lazio vs. Bayern Múnich



TYC

7:10 p.m.: fútbol de Argentina, Lanús vs. Real Pilar



MARCA CLARO

6 p.m.: fútbol de Médico, Tlaxcala vs. Venados

8:05 p.m.: TM vs. Mineros

10:05 p.m.: Cimarrones vs. Dorados



NBA

Canal 675

7:30 p.m.: Sacramento vs. Brooklyn

Canal 676

7 p.m.: Detroit vs. Orlando



Deportes