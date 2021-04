Programación deportiva para el martes 20 de abril

ESPN 2

4 a.m.: ATP de Barcelona

5:15 p.m.: Copa Libertadores, Argentinos Juniors vs. Nacional

7:30 p.m.: Vélez vs. Flamengo

ESPN

2 p.m.: fútbol de Inglaterra, Chelsea vs. Brighton

5.15 p.m.: Copa Libertadores, Santos vs. Barcelona

7:30 p.m.: Sporting Cristal vs. Sao Paulo



FOX SPORTS

5:15 p.m.: Copa Libertadores, Táchira vs. Olimpia



FOX SPORTS 2

5:15 p.m.: Copa Libertadores, Always vs. Internacional



CANAL RCN

10:30 a.m.: Vuelta a Colombia



ESPN 3

6:30 p.m.: Grandes ligas, Mets vs. Cachorros



DIRECTV

Canal 610 o 619

5:15 p.m.: Copa Suramericana, Metropolitanos vs. Melgar

5:15 p.m.: Atlético GO vs. Newell’s

7:30 p.m.: 12 de Octubre vs. Rosario Central

7:30 p.m.: Aucas vs. Atlético Paranaense



WIN SPORTS

7:40 p.m.: Primera B, Unión Magdalena vs. Quindío



NBA

Canal 675

6:30 p.m.: Orlando vs. Atlanta



Canal 676

9 p.m.: Minnesota vs. Sacramento.



Deportes