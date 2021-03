Programación deportiva para el martes 2 de marzo

WIN SPORTS Y WIN SPORTS +

11 a.m.: fútbol de Turquía, Yeni vs. Besiktas

8 p.m.: fútbol colombiano, Nacional vs. Alianza Petrolera

ESPN 2

12.30 p.m.: fútbol de Italia, Lazio vs. Torino

2:45 p.m.: Juventus vs. Spezia

7:30 p.m.: Copa Libertadores, Universidad Católica vs. Liverpool



ESPN

3 p.m.: fútbol de Inglaterra, Manchester City vs. Wolves



DIRECTV

Canal 610 o 619

2:45 p.m.: Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund



TYC

6:10 p.m.: fútbol de Argentina, Talleres de Córdoba vs. Atlético Rafaela

8:15 p.m.: Defensa y Justicia vs. Estudiantes BA



ESPN 3

1:30 p.m.: ATP ABN Amro



NBA

Canal 675

7 p.m. Memphis vs. Washington



Canal 676

8:30 p.m.: Knicks de Nueva York vs. San Antonio



Deportes