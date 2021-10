Programación deportiva para el martes 19 de octubre

STAR +

11:45 a.m.: Liga de Campeones, Brujas vs. Manchester City

11:45 a.m.: Besiktas vs. Sporting

2 p.m.: PSG vs. Leipzig

2 p.m.: Inter vs. Sheriff

2 p.m.: Ajax vs. Borussia Dortmund

2 p.m.: Porto vs. Milan

2 p.m.: Shakhtar vs. Real Madrid

DIRECTV

Canal 610 o 619

12 m.: jornada del Challenger de Bogotá

12 m: fútbol de España, Huesca vs. Málaga

2 p.m.: Tenerife vs. Éibar

7:05 p.m.: fútbol de México, América vs. Santos Laguna



TYC

12:30 p.m.: fútbol de Argentina, Platense vs. Rosario Central

2:45 p.m.: Unión Santa Fe vs. Racing

5 p.m.: Patronato vs. Defensa y Justicia

7:15 p.m.: Central Córdoba vs. Vélez



ESPN 3

7 p.m.: Grandes ligas, Bravos vs. Dodgers



WIN SPORTS O WIN SPORTS +

7:40 p.m.: Primera B, Bogotá vs. Real Cartagena



Deportes