Programación deportiva para el martes 19 de enero

WIN SPORTS O WIN SPORTS +

11 a.m.: fútbol de Turquía, Trabzonspor vs. Konyaspor

12:30 p.m.: fútbol de Alemania, Borussia Monchengladbach vs. Werder Bremen

2.30 p.m.: Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund

7:30 p.m.: fútbol colombiano, Bucaramanga vs. Chicó

ESPN 3

1 p.m.: fútbol de España, Valladolid vs. Elche



ESPN 2

1 p.m.: fútbol de Inglaterra, West Ham vs. Bromwich

3:15 p.m.: Leicester vs. Chelsea



DIRECTV

Canales 610-619

1 p.m.: fútbol de España, Cádiz vs. Levante

1 p.m.: Mirandés vs. Rayo vallecano

3.30 p.m.: Alavés vs. Sevilla

3.15 p.m.: fútbol de Italia, Roma vs. Spezia



MARCA CLARO

8 p.m.: fútbol de México, Cancún vs. Cimarrones

10:05 p.m.: Alebrises vs. Tepatitlán



