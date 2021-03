Programación deportiva para el martes 16 de marzo

WIN SPORTS O WIN SPORTS +

8 p.m.: fútbol colombiano, Pereira vs. Boyacá Chicó

ESPN 2

5:15 p.m.: Copa Libertadores, Bolívar vs. Montevideo Wanderers

7:30 p.m.: Independiente del Valle vs. Unión Española



DIRECTV

Canal 610 o 619

5:15 p.m.: Copa Suramericana, 12 de Octubre vs. Club Nacional

5:15 p.m.: Macará vs. Emelec

7:30 p.m.: Tolima vs. Cali

7:30 p.m.: Antofagasta vs. Huachipato



ESPN

3 p.m.: Liga de Campeones, Real Madrid vs. Atalanta



FOX SPORTS

3 p.m.: Liga de Campeones, Manchester City v. Borussia Mönchengladbach



ESPN 3

7.30 a.m.: última etapa de Tirreno-Adriático



Deportes