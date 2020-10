Programación deportiva para el martes 13 de octubre

CANAL CARACOL

4 p.m.: Eliminatorias al Mundial, Ecuador vs. Uruguay

7:30 p.m.: Chile vs. Colombia.

WIN SPORTS +

2 p.m.: primera B, Bogotá vs. Real Cartagena



CLARO SPORTS

5 p.m.: fútbol de México, Atlante vs. TM Fútbol Club

9:05 p.m.: CD Tapatío vs. Cancún



DIRECTV

Canal 610

1:45 p.m.: Uefa Liga de Naciones, Alemania vs. Suiza



ESPN

6:30 a.m.: ATP San Petersburgo

1:45 p.m.: Uefa Liga de Naciones, Ucrania vs. España



ESPN 2

5.30 a.m.: Giro de Italia



ESPN 3

5:30 a.m.: Giro de Italia

1:45 p.m.: Uefa Liga de Naciones, Montenegro vs. Luxemburgo

7 p.m.: Grandes Ligas, Tapa Bay vs. Astros



