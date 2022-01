STAR +

8 a.m.: Copa Africana de Naciones, Argelia vs. Sierra Leona

12 m.: Sudán vs. Guinea

2:45 p.m.: fútbol de Italia, Cagliari vs. Bolonia

2:45 p.m.: fútbol de Inglaterra, Southampton vs. Brentford

ESPN 2

11 a.m.: Copa Africana de Naciones, Nigeria vs. Egipto

9 p.m.: WTA Adelaide International



NBA

Canal 675

7 p.m.: Oklahoma vs. Washington

10 p.m.: Phoenix vs. Toronto



Canal 676

8 p.m.: Golden State vs. Memphis



Deportes