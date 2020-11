Programación deportiva para el martes 10 de noviembre

WIN SPORTS Y WIN SPORT +

2 p.m.: fútbol colombiano, Equidad vs. Patriotas

4 p.m.: Medellín vs. Bucaramanga

6:05 p.m.: Pereira vs. Millonarios

8:10 p.m.: Santa Fe vs. Tolima

7 p.m.: liga de baloncesto, Sabios vs. Cimarrones

9 p.m.: Tigrillos vs. Cóndores

MARCA CLARO

6 p.m.: fútbol de México, Celaya vs. Morelia

8 p.m.: U de Guadalajara vs. Correcaminos

10 p.m.: Pumas vs. Tepatitlán



Deportes