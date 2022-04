STAR +

9 a.m.: jornada del WTA de Charleston

10 a.m.: jornada del WTA de Bogotá

1:45 p.m.: fútbol de Italia, Milan vs. Bolonia

12 m.: Grandes Ligas, preparación, Yankees vs. Philis

3 p.m.: Cachorros vs. Medias Blancas

WIN SPORTS O WIN SPORTS +

4 p.m.: fútbol colombiano, Cortuluá vs. Pasto

9 p.m.: Once Caldas vs. Bucaramanga



ESPN 3

11.30 a.m.: fútbol de Italia, Hellas vs. Génova

2 p.m.: fútbol de España, Real Sociedad vs. Español



ESPN 2

2 p.m.: fútbol de Inglaterra, Crystal Palace vs. Arsenal

8 p.m.: final del baloncesto de la NCAA



SEÑAL COLOMBIA

8:30 a.m.: etapa de la Vuelta al País Vasco



Deportes