Programación deportiva para el lunes 26 de abril

ESPN

11:30 A.M.: fútbol de Italia, Torino vs. Nápoles

1:45 p.m.: Lazio vs. Milan

DIRECTV

2 p.m.: fútbol de España, Eibar vs. Real Sociedad



WIN SPORT O WIN SPORTS+

7:40 p.m.: Primera B, Quindío vs. Valledupar



TYC

1:45 p.m.: fútbol de Argentina, Platense vs. Aldosivi



CLARO SPORTS

9 p.m.: fútbol de México, Pachuca vs. Santos Laguna



NBA

Canal 675

6 p.m.: Lakers vs. Magic

8:30 p.m.: Spurs vs. Wizards



Canal 676

7 p.m.: Bulls vs. Heat



