WIN SPORTS O WIN SPORTS +

7:40 p.m.: Primera B, Quindío vs. Bogotá

STAR +

11 a.m.: Copa Africana de Naciones, Guinea vs. Gambia

2 p.m.: Camerún vs. Comoras



DIRECTV

Canal 610 o 619

3 p.m.: fútbol de España, Almería vs. Eibar

9 p.m.: NBA, Utah vs. Phoenix



ESPN

7 p.m.: jornada del Abierto de Australia



NBA

Canal 675

8 p.m.: Chicago vs. Oklahoma



Canal 676

8 p.m.: Indiana vs. Nueva Orleans



Deportes