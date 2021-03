Programación deportiva para el lunes 29 de marzo

WIN SPORTS O WIN SPORTS+

4:15 p.m.: Primera B, Atlético FC vs. Unión Magdalena

8 p.m.: fútbol colombiano, Cali vs. Pasto

TYC

2 p.m.: fútbol de Argentina, Gimnasia y Esgrima vs. Tigre

4:05 p.m.: Defensor vs. Independiente

6 p,.m.: Estudiantes vs, San Lorenzo

8:15 p.m.: Hucarán vs. Gimnasia



ESPN 2

10:30 a.m.. jornada del Miami Open



NBA

Canal 675

10:30 p.m.: Pacers vs. Wizards



DEPORTES