Programación deportiva para el lunes 19 de abril

WIN SPORTS Y WIN SPORTS+

12:30 p.m.: sorteo de cuartos de final del fútbol colombiano

ESPN 2

2 p.m.: fútbol de Inglaterra, Leeds vs. Liverpool

6:30 p.m.: NBA, Golden State vs. Filadelfia



TYC

12 m.: fútbol de Argentina, Nueva Chicago vs. San Martín de Tucumán

2 p.m.: Tigre vs. Deportivo Maipú

5 p.m.: Banfield vs. Platense



DIRECTV

2 p.m.: fútbol de España, Almería vs. Español

8 p.m.: NBA, Memphis vs. Denver



CANAL RCN

10:30 a.m.: etapa de la Vuelta a Colombia



NBA

Canal 675

7 p.m.: San Antonio vs. Indiana



Canal 676

7 p.m.: Oklahoma vs. Washington



