Programación deportiva para el lunes 18 de enero

WIN SPORTS O WIN SPORTS +

3:30 p.m.: fútbol colombiano, Tolima vs. Once Caldas

ESPN 2

2:45 p.m.: fútbol de Italia, Cagliari vs. Milan



ESPN 3

3 p.m.: fútbol de Inglaterra, Arsenal vs. Newcastle



DIRECTV

Canal 610

7 p.m.: amistoso femenino, Estados Unidos vs. Colombia



NBA

Canal 675

4 p.m: Spurs vs. Trail Blazers



Deportes