Programación deportiva para el lunes 13 de septiembre

WIN SPORTS O WIN SPORTS +

6 p.m.: fútbol colombiano, Quindío vs. Pasto

8 p.m.: Huila vs. Tolima

ESPN 3

1 p.m.: fútbol de España, Getafe vs. Elche

8:30 p.m.: Grandes Ligas, Padres vs. Gigantes



DIRECTV

Canal 610 0 619

3 p.m.: fútbol de España, Granada vs. Betis



ESPN 2

2 p.m.: fútbol de Inglaterra, Everton vs. Burnley



MARCA CLARO

8 p.m.: fútbol de México, Pachuca vs. Toluca



TYC

2.30 p.m.: fútbol de Argentina, Independiente vs. Lanús

7 p.m.: Gimnasia vs. Vélez



Deportes