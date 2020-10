Programación deportiva para el lunes 12 de octubre

WIN SPORTS +

2 p.m.: Primera B, Cortuluá vs. Unión Magdalena

4 p.m.: Huila vs. Quindío

6:05 p.m.: fútbol colombiano. Petrolera vs. Bucaramanga

8:10 p.m.: Jaguares vs. Santa Fe

ESPN

6:30 a.m.: jornada del ATP de Petersburgo

4 p.m.: Grandes Ligas, Astros vs. Tampa Bay

7 p.m.: NFL, Los Ángeles vs. Nueva Orleans



FOX SPORTS 2

7 p.m.: Grandes Ligas, Bravos vs. Dodgers





Deportes