DIRECTV

Canal 610 o 619

3 p.m:. fútbol de España, Español vs. Elche

8 p.m.: fútbol de México, Pumas vs. Toluca

STAR +

8 a.m.: Copa Africana de Naciones, Senegal vs. Zimbabue

11 a.m.: Marruecos vs. Ghana

11 a.m.: Guinea vs. Malaui

2 p.m.: Comoras vs. Gabón



ESPN

2:45 p.m.: fútbol de Inglaterra, Manchester United vs. Aston Villa



ESPN 2

7.30 p.m.: WTA Adelaide International



NBA

Canal 675

7 p.m.: Utah vs. Detroit



Canal 676

7:30 p.m.: San Antonio vs. Nueva York Knicks



