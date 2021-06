Programación deportiva para el domingo 27 de junio

WIN SPORTS O WIN SPORTS +

11 a.m.: Eurocopa, Países Bajos vs. República Checa

4 p.m.: Copa América, Brasil vs. Ecuador

6:30 p.m.: Primera B, Huila vs. Quindío

DIRECTV

Canal 610 o 619

11 a.m.: Eurocopa, Países Bajos vs. República Checa

2 p.m.: Bélgica vs. Portugal

4 p.m.: Copa América, Brasil vs. Ecuador

4 p.m.: Venezuela vs. Perú



ESPN 2

7 a.m.: etapa del Tour de Francia

12 m: jornada del Travelers Championship



ESPN 3

6 p.m.: Grandes Ligas, Dodgers vs. Cachorros



Deportes