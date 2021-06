Programación deportiva para el jueves 17 de junio

DIRECTV

Canal 610 o 619

8 a.m.: Eurocopa, Ucrania vs. Macedonia

11 a.m.: Dinamarca vs. Bélgica

2 p.m.: Holanda vs. Austria

4 p.m.: Copa América: Colombia vs. Venezuela

7 p.m.: Brasil vs. Perú

WIN SPORTS O WIN SPORTS +

11 a.m.: Primera B, Quindío vs. Unión Magdalena

11 a.m.: Atlético FC vs. Valledupar

2 p.m.: Eurocopa: Holanda vs. Austria

4 p.m.: Copa América: Colombia vs. Venezuela

8 p.m.: fútbol colombiano, Tolima vs. Millonarios



CANA CARACOL

4 p.m.: Copa América, Colombia vs. Venezuela



CANAL RCN

4 p.m.: Copa América, Colombia vs. Venezuela



ESPN 2

6 a.m.: ATP de London

7:30 p.m.: NBA, Nets vs. Bucks



