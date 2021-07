Programación deportiva para el miércoles 7 de julio

DIRECTV

Canal 610 o 619

2 p.m.: Eurocopa, semifinal, Inglaterra vs. Dinamarca

ESPN 3

7 a.m.: jornada del torneo de Wimbledon

6 p.m.: Grandes ligas, Marlins. Vs. Dodgers



ESPN 2

4:50 a.m.: etapa del Tour de Francia

9:30 p.m.: MLS, Los Ángeles vs. Dallas



WIN SPORTS O WIN SPORTS +

2 p.m.: Eurocopa, Inglaterra vs. Dinamarca



Deportes