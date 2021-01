Programación deportiva para el jueves 14 de enero

WIN SPORTS O WIN SPORTS +

5:30 p.m.: fútbol colombiano, Pasto vs. América

8 p.m.: Tolima vs. Nacional

ESPN 2

3 p.m.: fútbol de Inglaterra, Arsenal vs. Crystal Palace



DIRECTV

Canal 610-619

11:30 a.m.: fútbol de Italia, Sassuolo vs. Spal

3:15 p.m.: Atalanta vs. Cagliari

3 p.m.: fútbol de España, Real Madrid vs. Athletic



ESPN 3

2 p.m.: fútbol de Holanda, Twente vs. Ajax



ESPN +

8 a.m.: Delray Beach Open



NBA

Canal 675

7:30 p.m.: Charlotte vs. Toronto



