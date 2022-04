ESPN

5 p.m.: Copa Libertadores, Fortaleza vs. Colo Colo

7 p.m.: Estudiantes vs. Vélez

ESPN 2

9 p.m.: Copa Libertadores, The Strongest vs. Libertad



DIRECTV

Canal 610 0 619

5:15 p.m.: Copa Suramericana, River Plate vs. Racing

5:15 p.m.: Cuiabá vs. Melgar



ESPN 4

7:30 p.m.: Copa Suramericana, Ayacucho vs. Sao Paulo



ESPN 3

7.30 p.m.: Copa Suramericana, Metropolitanos vs. Lanús



WIN SPORTS O WIN SPORTS +

5:30 p.m.: fútbol colombiano, Quindío vs. Once Caldas

8 p.m.: Santa Fe vs. Pasto



STAR +

10 a.m.: jornada del WTA de Charleston

10 a.m.: jornada del WTA de Bogotá

11:45 a.m.: Liga de Europa, Leipzig vs. Atalanta

2 p.m.: West Ham vs. Lyon

2 p.m.: Eintracht Frankfurt vs. Barcelona



SEÑAL COLOMBIA

8:30 a.m.: etapa de la Vuelta al País Vasco



