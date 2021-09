Programación deportiva para el jueves 9 de septiembre

CANAL CARACOL

5:30 p.m.: eliminatoria al Mundial, Uruguay vs. Ecuador (Caracol Play)

5:30 p.m.: Paraguay vs. Venezuela (Caracol Play)

6 p.m.: Colombia vs. Chile

6.30 p.m.: Argentina vs. Bolivia (Caracol Play)

7.30 p.m.: Brasil vs. Perú

WIN SPORTS O WIN SPORTS+

2 p.m.: Copa Colombia, La Equidad vs. Tolima

8:30 p.m.: Pasto vs. Pereira



MARCA CLARO

7 a.m.: etapa del Tour of Britain



ESPN 2

6 p.m.: jornada del US Open



ESPN 3

7 p.m.: NFL: Dallas vs. Tampa Bay



Deportes