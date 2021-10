Programación deportiva para el jueves 7 de octubre

CANAL CARACOL

6 p.m.: eliminatoria, Uruguay vs. Colombia

6 p.m.: Paraguay vs. Argentina (Caracol play)

6:30 p.m.: Venezuela vs. Brasil (Caracol play)

7:30 p.m.: Ecuador vs. Bolivia (Caracol play)

8 p.m.: Perú vs. Chile

ESPN 2

8:20 a.m.: Giro del Piemonte

8 p.m.: jornada del Indian Wells



DIRECTV

Canal 610 o 619

1:45 p.m.: Liga de Naciones, Bélgica vs. Francia

Canal 612

12 m.: jornada del Mundial de pesas juvenil



FOX SPORTS 2

3 p.m.: Grandes ligas, Boston vs. Tampa Bay

6 p.m.: Medias Blancas vs. Astros



Deportes