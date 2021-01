Programación deportiva para el jueves 7 de enero

DIRECTV

Canal 610-619

1 p.m.: fútbol de España, Yeclano vs. Valencia

1 p.m.: Pontevedra vs. Cádiz

3 p.m.: Alcoyano vs. Huesca

3 p.m.: Las rozas vs. Éibar

7:30 p.m.: Copa Suramericana, Coquimbo vs. Defensa y Justicia

TYC

4 p.m.: fútbol de Argentina, Estudiantes vs. Chaco For Ever



WIN SPORTS

11 a.m.: fútbol de Turquía, Fenerbache vs. Alanyospor



NBA

Canal 675

8 p.m.: Cleveland vs. Memphis