Programación deportiva para el jueves 4 de noviembre

WIN SPORTS O WIN SPORTS+

10 a.m.: Liga de Baloncesto, Cóndores vs. Tigrillos

2 p.m.: Búcaros vs. Piratas

3:30 p.m.: Copa Libertadores femenina; Cali vs. Alianza Lima

7:30 p.m.: Liga de Baloncesto, Titanes vs Sabios

DIRECTV

Canal 610 o 619

3:30 p.m.: Copa Libertadores femenina, Cali vs. Alianza Lima



ESPN 2

12:45 p.m.: Liga de Europa, Mónaco vs. PSV

3 p.m.: Marsella vs. Lazo



ESPN

12:45 p.m.: Liga de Europa, Legia vs. Nápoles

3 p.m.: Bayer Leverkusen vs. Betis



STAR +

12.45 p.m.: Liga de Europa, Genk vs. West Ham

12:45 p.m.: Galatasaray vs. Lokomotiv

12:45 p.m.: Olympiacos vs. Eintracht Frankfurt

12:45 .m.: Brondby vs. Rangers

7 p.m.: fútbol de Brasil, Cuiabá vs. Chapecoense



Deportes