Programación deportiva para el jueves 4 de marzo

WIN SPORT O WIN SPORTS +

4 p.m.: primera B, Cortuluá vs. Barranquilla

6 p.m.: Boyacá Chicó vs. Millonarios

8:05 p.m.: Santa Fe vs. Tolima

ESPN 2

2:45 p.m.: fútbol de Italia, Parma vs. Inter



ESPN

1 p.m.: fútbol de Inglaterra, West Bromwich vs. Everton

3:15 p.m.: Liverpool vs. Chelsea

8:10 p.m.: fútbol de Argentina, Rácing vs River Plate



ESPN 3

2 p.m.: Golf, jornada del Arnold Palmer



DIRECTV

Canal 610

3 p.m.: fútbol de España, Levante vs. Athletic



NBA

Canal 675

8 p.m.: Milwaukee vs. Memphis



Canal 676

9 p.m.: Oklahoma vs. San Antonio



Deportes