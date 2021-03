Programación deportiva para el jueves 25 de marzo

WIN SPORTS Y WIN SPORTS +

2 p.m.: fútbol colombiano, Pasto vs. Patriotas

4 p.m.: La Equidad vs. Alianza Petrolera

7:05 p.m.: Bucaramanga vs. Cali

8:10 p.m.: Rionegro Águilas vs. Millonarios

4 p.m.: Primera B, Unión Magdalena vs. Boca Juniors de Cali

ESPN 2

12 m.: eliminatoria a Catar 2022, Bulgaria vs. Suiza

2:45 p.m.: Inglaterra vs. San Marino



DIRECTV

Canal 610 o 619

2:45 p.m.: eliminatoria a catar 2022, España vs. Grecia

2:45 p.m.: Italia vs. Irlanda del Norte

2.45 p.m.: Alemania vs. Islandia

2:45 p.m.: Suecia vs. Georgia



CANAL RCN

9:15 a.m.: etapa de la Vuelta a Cataluña



ESPN 3

10 a.m.: jornada del Miami Open



NBA

Canal 675

6.30 p.m.: Wizards vs. Knicks



Canal 676

7:30 p.m.: Clippers vs. Spurs



Deportes