ESPN 2

7 p.m.: jornada del Abierto de Australia.

WIN SPORTS O WIN SPORTS +

6 p.m.: fútbol colombiano, Águilas Doradas vs. Bucaramanga

8:05 p.m.: América vs. Envigado



ESPN 3

1 p.m.: fútbol de España, Getafe vs. Granada



ESPN

2:45 p.m.: fútbol de Inglaterra, Arsenal vs. Liverpool



STAR +

11 a.m.: Copa Africana de Naciones, Costa de Marfil vs. Argelia

11 a.m.: Sierra leona vs. Guinea Ecuatorial

2 p.m.: Malí vs. Mauritania

2 p.m.: Gambia vs. Túnez

3 p.m.: fútbol de Italia, Roma vs. Lecce



DIRECTV

Canal 610 o 619

1 p.m.: fútbol de España, Elche vs. Real Madrid

3:30 p.m.: Athletic vs. Barcelona



