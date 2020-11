Programación deportiva para el jueves 19 de noviembre

WIN SPORTS Y WIN SPORT +

10:30 a.m:. etapa de la Vuelta a Colombia.

7:30 p.m.: Liga de Baloncesto, Titanes vs. Team Cali

7:40 p.m.: Copa Colombia, Alianza Petrolera vs. Millonarios

MARCA CLARO

6 p.m.: fútbol de México, Necaxa vs. Tijuana



CANAL RCN

10:30 a.m:. etapa de la Vuelta a Colombia



ESPN

8 a.m:. jornada del Masters de Londres

1 p.m.. jornada del Masters de Londres



Deportes