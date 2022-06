ESPN2

8 A.M. Ciclismo, Criterium Dauphine, etapa 4.

8 P.M. NBA, Boston Celtics vs. Golden State Warriors.





RCN TV

​11 A.M. Vuelta a Colombia, sexta etapa.

ESPN

1:45 P.M. Nations League, Gales vs. Países Bajos.



STAR+

1:45 P.M. Nations League, Bélgica vs. Polonia.

1:45 P.M. Escocia vs. Armenia.

1:45 P.M. Irlanda vs. Ucrania

7:30 P.M. Brasileirao, Fluminense vs. Atlético Mineiro.

7:45 P.M. Brasileirao, Santos vs. Internacional.



WIN SPORTS+

6:15 P.M. Liga BetPlay, Millonarios vs. Junior.

​8:15 P.M. Bucaramanga vs. Nacional.



ESPN3

8:30 P.M. MLB, San Diego Padres vs. NY Mets.

DEPORTES