ESPN

1 p.m.: fútbol de España, Celta vs. Osasuna

3 p.m.: fútbol de Italia, Inter vs. Empoli

9 p.m.: NBA, Denver vs. Clippers de Los Ángeles

DIRECTV

Canal 610 o 619

3:30 p.m.: fútbol de España, Valencia vs. Sevilla

3 p.m.: Real Sociedad vs. Atlético de Madrid



STAR +

2 p.m.: Copa Africana de Naciones, Egipto vs. Sudán

2 p.m.: Guinea Bissau vs. Nigeria

2:30 p.m.: fútbol de Inglaterra, Leicester vs. Tottenham

3 p.m.: Brentford vs. Manchester United



ESPN 2

7 p.m.: jornada del Abierto de Australia



Deportes