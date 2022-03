Star +

5:50 a. m. Rugby – Super Rugby – Force vs. Waratahs

8:15 a. m. Ciclismo – Paris – Niza – Etapa #6

2 p. m. Tenis – Indian Wells – WTA/ATP – Primera Ronda

2:50 p. m. Ligue 1 – Fecha #28 – Lille vs. Saint Etienne

10:25 p. m. Rugby – Super Rugby – Hurricanes vs. Moana Pasifika



ESPN 3

12 m Golf – The Players Championship – Segunda Vuelta

9 p. m. ESPN Knockout – Edwin Palomares vs. Diego Andrade Jr.



ESPN 2

1:50 p. m. Eredivisie – Fecha #26 – SC Cambuur vs. Ajax

9 p. m. Tenis – Indian Wells – WTA/ATP – Primera Ronda



ESPN Extra

2:50 p. m. Rugby – Seis Naciones – Gales vs. Francia

4:55 p. m. Tenis – Indian Wells – WTA/ATP – Primera Ronda



Win SPorts y Win +

2 p. m. Torneo BetPlay: Bogotá vs. Huila



Directv Sports

7:30 a. m. Ciclismo: Tirreno Adriático, etapa 5

3 p. m. LaLiga: Atlético Madrid vs. Cádiz





DEPORTES