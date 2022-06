Canal RCN y Directv Sports

10:30 a. m. Ciclismo: Vuelta a Colombia, etapa 8

Caracol HD2

8 a. m. Ciclismo: Criterium Dauphine, Etapa 6



ESPN

2:30 p. m. Fútbol, Liga de Naciones: Dinamarca vs. Croacia.



ESPN2

8:55 a. m. Ciclismo: Criterium Dauphine, Etapa 6

11:50 a. m. Fútbol, Liga de Naciones: Azerbaiyán vs. Eslovaquia

9 p. m. Baloncesto, finales de la NBA: Celtics vs. Warriors



Star+

6:55 a. m. Fórmula 1: GP Azerbaiján, práctica 1

9:50 a. m. Fórmula 1: GP Azerbaiján, práctica 2

2:30 p. m. Fútbol, Liga de Naciones: Austria vs. Francia

7 p. m. Béisbol de las Grandes Ligas: Yankees vs. Cachorros





DEPORTES