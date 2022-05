ESPN 3

10 a. m. Tenis – WTA/ATP M1000 Roma – Primera Ronda

12 m. Tenis – WTA/ATP M1000 Roma – Primera Ronda

8:30 p. m. MLB – San Diego Padres vs. Chicago Cubs

ESPN 2

1:30 p. m. Serie A – Fecha #36 – Fiorentina vs. Roma

Star

5:30 p. m. Fútbol Uruguayo – Nacional vs. Fénix

6 p. m. Brasileirao – Serie A – Fecha #5 – Avaí vs. Coritiba

7 p. m. Liga Pro Ecuador – Serie A – Macará vs. Independiente del Valle

9 p. m. NBA – Playoffs – Semifinal Conferencia – Game #4 – A confirma



Win Sports

11 a. m. Liga Wplay de Baloncesto Profesional: Tigrillos vs. Corsarios

4 p. m. Liga Femenina: Junior vs. Llaneros

7:30 p. m. Liga Femenina: Sorteo Cuartos de Final

8 p. m. Torneo BetPlay Dimayor 2022-I: Boyacá Chicó vs. Leones



WIn +

4 p. m. Liga Femenina: América vs. Tolima

6 p. m. Torneo BetPlay Dimayor 2022-I: Quindío vs. Fortaleza



TyC Sports

5 p. m. Copa de la Liga Profesional Argentina: Central Córdoba vs. Lanús

7:30 p. m. Copa de la Liga Profesional Argentina: Banfield vs. Atlético Tucumán





