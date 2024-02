Programación deportiva para este viernes 9 de febrero

ESPN

10:30 a. m. Ciclismo – Tour Colombia – Etapa #4

Star

7 a. m. Hockey – Pro League Femenino – Países Bajos vs. Australia

9 a. m. Hockey – Pro League Femenino – India vs. Estados Unidos

2:20 p. m. Bundesliga Fecha #21 – Borussia Dortmund vs. Freiburg

2:50 p. m. Ligue 1 Fecha #21 – Olympique Marseille vs. Metz

8 p. m. WWE Smackdown



ESPN 2

2:30 p. m. Serie A Fecha #24 – Salernitana vs. Empoli

9 p. m. ESPN Knockout – Juan Hernandez vs. Juan Daniel Ramirez



ESPN 3

10:30 p. m. NBA – LA Lakers vs. New Orleans Pelican



Win Sports

6:10 p. m. Liga Betplay: Jaguares vs. Águilas



WIn +

​8:20 p. m. Ligs Betplay: Cali vs. Chicó



DEPORTES