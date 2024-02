Programación deportiva para este miércoles 21 de febrero

ESPN

2:40 p. m. UEFA Champions League – 8vos – IDA – Napoli (ITA) vs.Barcelona (ESP)

7:20 p. m. CONCACAF Copa Oro Femenina – Fecha #1 – Panamá vs. Colombia

Star +

7 a. m. Hockey Pro League – Femenino – España vs Australia

9a. m. Hockey Pro League – Femenino – India vs. Países Bajos

12:15 p. m. CONCACAF Copa Oro Femenina

2:20 p. m. Premier League – Fecha #26 – Liverpool vs. Luton Town



ESPN 2

2:40 p. m. UEFA Champions League – 8vos – IDA – Porto (POR) vs. Arsenal (ING)

4:55 p. m. Libertadores – Fase 2 – IDA – Academia Puerto Cabello (VEN) vs. Nacional (URU)

7 p. m. Libertadores – Fase 2 – IDA – Aucas (ECU) / Nacional (PAR) vs. Atlético Nacional (COL)



ESPN 5

7:15 p. m. Libertadores – Fase 2 – IDA – Aurora (BOL) / Melgar (PER) vs. Botafogo (BRA)



Win

7:45 p. m. Liga Betplay: Santa Fe vs. Junior



