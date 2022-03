Este domingo trae una agenda cargada de todos los deportes. La programación comienza en España, con la Vuelta a Cataluña, pasa por el Gran Premio de Arabia Saudí y termina en Argentina con el duelo copero entre Racing y el modesto Gimnasia y Tiro.



Agenda deportiva domingo 27 de marzo

ESPN

12:00 p.m. Fórmula 1, Gran Premio de Arabia Saudí

5:55 p. m. Eliminatorias CONCACAF – Honduras vs. México



ESPN 3

8:50 a. m. Rugby – Premiership – Exeter vs. Leicester

3 p. m. Rugby – SLAR – Peñarol vs. Olimpia Lions

5:55 p. m. Eliminatorias Concacaf – Estados Unidos vs. Panamá



ESPN 2

10 a. m. Tenis – WTA/ATP Miami – Tercera Ronda

6 p. m. Tenis – WTA/ATP Miami – Tercera Ronda



ESPN Extra

2:55 p. m. MLS – Portland Timbers vs. Orlando City



Win +

11 a. m. Liga Femenina: Nacional vs. Junior

3:10 p. m. Liga BetPlay: Cali vs. Cortuluá

7:30 a. ,m. Liga Betplay: Tolima vs. América



Win Sports

5:15 p. m. Liga BetPlay: Alianza Petrolera vs. Patriotas



RCN - Claro Sports - Canal de YouTube de Marca Claro

6 a. m. Vuelta a Cataluña, etapa final



TYC Sports

8:10 p. m. Copa Argentina: Racing Avellaneda vs. Gimnasia y Tiro



