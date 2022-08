ESPN 2

12:01 a. m. US Open – Primera Ronda

6 p. m. US Open – Primera Ronda

Star +

1 p. m. LaLiga Smartbank – Granada vs. Villarreal II

3c p. m. LaLiga Smartbank – Las Palmas vs. Andorra

6 p. m. Brasileirao – Serie A – Fecha #24 – Internacional vs. Juventude

7 p. m. Wrestling WWE Raw

Facebook Twitter Linkedin

Selección Colombia de baloncesto. Foto: Kronos



ESPN Extra

8:30 p. m. MLB – LA Angels vs. NY Yankees



Directv Sports

1 p. m. LaLiga: Cádiz vs. Athletic

3 p. m. Valencia vs. Atlético de Madrid

7:40 p. m. Baloncesto: Colombia vs. Estados Unidos



WIN SPORTS+, WIN SPORTS

2:10 p. m. Torneo BetPlay: Quindío vs. Orsomarso

6 p. m. Liga BetPlay: Jaguares vs. Envigado

Win +

8:05 p. m. Liga BetPlay: Cali vs. Unión Magdalena





DEPORTES

Más noticias de deportes